طوارئ بالجبلاية.. 80 موظفا باتحاد الكرة يخضعون لمسحة كورونا

قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، خضوع 80 موظفا اليوم الأحد فى مقر الجبلاية بالجزيرة لإجراء مسحة فيروس كورونا للوقوف على مدى الإصابات.

وكان 3 موظفين من لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية، إنه سوف يتم إغلاق مكتب لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد لحين إشعار آخر على غرار ما جرى فى إدارة الحسابات في وقت سابق لنفس السبب.

وأضاف: بناء على نتائج مسحة فيروس كورونا المقرر إجراؤها اليوم الأحد على موظفى الجبلاية سيتم اتخاذ قرارات من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.

وأشار إلى أنه فى حالة ظهور إصابات جديدة باللجان والإدارات سيتم تقليص حضور عدد الموظفين واتخاذ إجراءات صارمة حيال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مقر الاتحاد.

وأكد أنه تم إخطار كل موظفى الجبلاية اليوم الأحد بضرورة الحضور للخضوع إلى إجراء مسحة كورونا والتنبيه عليهم بعدم التغيب عن ذلك تحت إشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة.