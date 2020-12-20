نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أن قرار تعيين أحمد مجاهد وأحمد حسام عوض ومحمد الشواربي جاء بقرار من رئيس الاتحاد المصري السابق هاني أبوريدة".

وأضاف شوبير" : أبو ريدة هو الذي يتحكم في كل القرارات رغم عدم نجاحه في قيادة الكرة المصرية خلال الفترة التي تواجد بها، والجميع يتذكر إخفاق منتخب مصر بالخروج من كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 عندما كان يتولى ملف الإشراف على الفريق".

وتحدث عن مسيرة محمد صلاح مع ليفربول قائلا: "إنه يرغب في حمل شارة القيادة بمنتخب مصر وأيضا لفريق ليفربول".