نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الزمالك، مع منافسه الأهلي، يوم الاثنين 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع منافسه بيراميدز بالجولة الماضية، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية.

بينما حقق النادي الأهلي الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب فريقي مصر المقاصة وغزل المحلة.

يذكر أن الزمالك قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية أمام الأهلي في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ستاد القاهرة الدولي.