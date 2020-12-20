نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاهلي يكلف سيد عبد الحفيظ بمهمة إستثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إسناد مهمة رئاسة بعثة فريق الكرة بالنادي في رحلة النيجر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بصورة إستثنائية.

كان من المقرر أن يترأس محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئاسة البعثة، لكنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وبات سفره مستحيلاً.

ومن المقرر أن يتولى عبدالحفيظ، مهام رئاسة بعثة الأهلي بجانب مهامه الأساسية كمدير للكرة بشكل استثنائي؛ لضيق الوقت، وصعوبة الاعتماد على جديد من إدارة الأهلي.