نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك: استقرار الحالة الصحية للمستشار أحمد البكري

نفى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك صحة ما تردد من أنباء بشأن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة بمستشفى العجوزة. وقال هشام إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: المستشار أحمد البكرى بصحة جيدة وحالته مستقرة بمستشفى العجوزة ونتمنى الشفاء العاجل له والعودة لنادي الزمالك فى أقرب وقت. وكشف المستشار هشام إبرإهيم أنه أجرى اتصالا بـ ياسين نجل المستشار أحمد البكرى واطمأن على رئيس الزمالك الذى يعالج من فيروس كورونا.

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