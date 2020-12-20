نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد إيبار فى الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني نظيره فريق نادي إيبار اليوم الاحد في تمام العاشرة مساءاً لحساب لقاءات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب الريال بالأسماء التالية :-

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فيدي فالفيردي

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيمة، ماركو أسينسيو

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري الإسباني، وفى رصيده 26 نقطة متأخراً بـ 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 29 نقطة، فيما يأتي ريال سوسيداد في الوصافة بفارق الأهداف عن الملكي، فيما يأتي إيبار بالمركز الـ 13 برصيد 15 نقطة.