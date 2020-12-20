نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الاهلي من حسم صفقة التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود رغبة من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في استقطاب مهاجم قبل معركة الفريق في مسابقة كأس العالم للأندية في قطر.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن المفاوضات مازالت جارية في الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، وعرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عدد من السير الذاتية من أجل ضمها لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتتواصل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح في الوقت الحالي مع بيتسو موسيماني عبر الفيديو، في ظل إصابة مدرب الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يهدد استكمال المسابقات حول العالم.

وهناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الأورجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، من أجل ضمه لصفوف الفريق بفرمان من بيتسو موسيماني الذي يرغب في العمل مجددا مع اللاعب.

ووضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عددا من السير الذاتية، على رأسها الكونغولي جاكسون موليكا، إضافة إلى التوجولولي لابا كودجو مهاجم العين الاماراتي، ووالتر بواليا لاعب نادي الجونة.