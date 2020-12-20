نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الأربعاء المقبل.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.
ويغيب عن اللقاء كلا من وليد سليمان بسبب إصابته بصابونة الركبة، وجونيور اجايي،وناصر ماهر للإصابة.
فيما يتغيب كلا من عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .
وتغادر بعثة الأهلي إلى النيجر بطائرة خاصة في الثانية ظهر اليوم الأحد، لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء المقبل.