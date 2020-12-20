نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة قوية مع فريق نادي سونيديب بطل النيجر والتي تقام يوم الأربعاء القادم على ملعب جينرال سيني.

ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بطل النيجر هي مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لبطولات دوري أبطال أفريقيا.