نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يًثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بشأن مستقبله مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث صلاح في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، حيث قال: "لا يمكن أحد التكهن بما سيحدث في المستقبل".

وتابع: "ما يهمني الآن، هو التركيز فقط مع فريقي، من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتطرق صلاح للإجابة عن فرص بقائه في ليفربول الفترة المقبلة، قائلًا:" هذا سؤال صعب، لكني أستطيع القول أن كل شئ في يد النادي، بالطبع أرغب في تحطيم كل الأرقام القياسية في ليفربول، لكن كل شئ في يد النادي".

وتطرق للحديث عن من بإمكانه أن يحل محل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في المستقبل، قائلًا:" من الصعب اختيار شخص أخر، اللاعبون الموجودن الأن رائعون للغاية، ولكن ما فعله ميس ورونالدو لكرة القدم كان مذهلًا للغاية، بالتأكيد قد يتذكر الجماهير اسمي، وهناك بعض اللاعبين الذين يقدمون أداءًا جيدًا أيضًا".

وأتم صلاح حديثه عما إذا كان يعتبر نفسه أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، قائلًا:" نعم بالتأكيد، عندما أنظر إلى الوراء في مسيرتي أرغب في الشعور بأنني أنجزت وفعلت شيئًا مميزًا، لهذا السبب أحاول أن ابذل قصارى جهدي في كل مباراة للنادي ولي أيضًا".