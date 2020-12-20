على حساب هدف شيكابالا.. قاضية قفشة تفوز رسميا بجائزة الأفضل في أفريقيا

توج هدف محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي، في مرمى الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020، بجائزة أفضل هدف في المسابقة.

وحصد هدف محمد مجدي 52.5 من أصوات الجماهير في الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل 47.5 من الأصوات لهدف شيكابالا، لاعب الزمالك، في المباراة النهائية أيضا.