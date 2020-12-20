توقع ظهور أبطال جدد من مصر.. الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش يشيد بأندية وادى دجلة

زار ويليام لويس الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، نادي وادي دجلة النخيل بمنطقة التجمع الأول، ورافقه خلال الزيارة الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش ورئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، وتفقد "لويس" ملاعب النادي وأكاديمية درويش للاسكواش، أكبر أكاديمية لممارسة الإسكواش على مستوى العالم، وتابع التدريبات بالأكاديمية.

وأبدى ويليام لويس الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، إعجابه بالطفرة الإنشائية بأندية وادي دجلة سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي خاصة ملاعب الإسكواش، والتي تضاهي العالمية، وهو ما يؤهلها لاستضافة كبرى البطولات باللعبة، وفي نهاية الزيارة أهدى المهندس سامح ناجي رئيس قطاع الرياضة بأندية وادي دجلة، درع النادي للرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، ووجه له الشكر على الزيارة.

وقال ويليام لويس الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش "أشعر بالفخر لزيارة أندية وادي دجلة التى لديها باع كبير عالميًا بلعبة الاسكواش، وأتوقع ظهور أبطال جدد من مصر قريبًا في ظل توافر الموهبة لدى اللاعبين بأكاديمية النادي، وكذلك توافر أفضل الملاعب وأحدث نظم التدريب".

في السياق ذاته أكد بطل العالم السابق كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش ورئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، أن نجاح العديد من النجوم وأبطال وادي دجلة في التصنيف بالمراكز الأولى على مستوى العالم بلعبة الاسكواش، جاء نتيجة دعم وإعداد النادي للاعبين وتطوير مهاراتهم ومساندتهم في مشوارهم الرياضي، متمنيًا تحقيق اللاعبين المزيد من الإنجازات الرياضية الكبيرة مستقبلًا.

والجدير بالذكر، تم إنشاء نادي وادي دجلة عام 2003، وتوسعت أندية وادي دجلة لتشمل 7 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويعتزم إنشاء ناديين جدد في محافظتي أسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر، يقدم نادي وادي دجلة 22 رياضة مختلفة وعدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب إسكواش وكرة قدم وتنس وحمامات سباحة، كما يهتم النادي بدعم بيئة اجتماعية متكاملة.