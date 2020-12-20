كهربا يوجه رسالة لثلاثي الأهلي المصاب بكورونا

نشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي عدة صور تجمعه مع ثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا، عبر حسابه لشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمود كهربا في الصور برفقة عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ورامي ربيعة وعلق على الصور قائلا: "ألف سلام عليكم يااخواتي".

فريقه إلى الفوز على غزل المحلة 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري.

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة إلى النيجر اليوم على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان، صاحبا المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد غزل المحلة العائد للدوري المصري الممتاز بعد غياب لسنوات، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.