الفيروس يتوغل.. إصابة محمد نجيب نجم الأهلي السابق بـ كورونا

أعلن محمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لـ مسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية.



وتأكد غياب محمد نجيب عن الجونة خلال مباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدا، الاثنين، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.



وكان محمد نجيب انتقل إلى الجونة قادما من الأهلي بعد أن قضى عدة سنوات داخل القلعة الحمراء نجح خلالها فى التتويج بالعديد من البطولات سواء المحلية أو القارية.



وفى هذا السياق، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الجونة والتى ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحى ومحمد مجدى ومحمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمد بيومي ومروان الصحراوي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمود البدرى ورضوان شريفي.

خط الوسط: محمود دونجا وعمر الوحش ومحمد عادل ومحمد صادق وأحمد مصطفى ومدحت فقوسة واري بابل وشكري نجيب وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف وشيلونجو ومحمد الشامي.