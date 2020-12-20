الإدارة تبحث عن بديل.. علاء نوح في لقاء الفرصة الأخيرة مع الترسانة أمام منتخب السويس

كشف مصدر مطلع داخل نادي الترسانة إقتراب رحيل علاء نوح المدير الفني لفريق كرة القدم بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق في الفترة الماضية.
وأضاف المصدر أن مباراة منتخب السويس القادمة هي الفرصة الأخيرة لظهور الترسانة بشكل قوي مع علاء قبل اتخاذ قرار الإطاحة به.
كان الترسانة تحت قيادة علاء نوح حقق الفوز في مباراة واحدة أمام فريق طنطا وتعادل في ثلاث مواجهات أمام فريق السكة الحديد وبتروجت والمريخ ليحتل الشواكيش المركز السابع برصيد 6 نقاط بينما يحتل الصدارة زد اف سي برصيد 8 نقاط.
وأكمل المصدر أن مجلس الإدارة بدأ بالفعل في طرح أسماء مديرين فنيين جدد لتولي المهمة الفنية خلفا لـ علاء نوح حال الخسارة أو التعادل في المباراة القادمة أمام منتخب السويس ولعل أبرز الأسماء المطروحة حاليا احمد كشري الذي تولي قيادة الفريق في وقت سابق.
على جانب آخر كشف مصدر مقرب من أحمد كشري أنه لم يتم التفاوض مع المدرب أو إجراء اتصال معه حتى الآن لتولي المهمة.
وأشار إلى أن أحمد كشري رفض عدة عروض خلال الأيام الماضية من أندية القسم الثاني، وذلك لرغبته في الاستمرار بمشواره في الدوري الممتاز بعد النجاح الكبير الذي حققه مع فريق أسوان الموسم الماضي.
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