نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه الجونة غدًا في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد فوزي - محمد مجدي

خط الدفاع : مروان الصحراوي - محمد عمار - محمد هاشم - محمد بيومي - أحمد أيمن - رضوان شريفي - محمود البدري

خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد عادل - محمد صادق - أري بابل - محمد الشامي - أحمد مصطفى - مدحت فقوسة - أحمد مدبولي

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب - بينسون شيلونجو