نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه الجونة غدًا في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من :-
حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد فوزي - محمد مجدي
خط الدفاع : مروان الصحراوي - محمد عمار - محمد هاشم - محمد بيومي - أحمد أيمن - رضوان شريفي - محمود البدري
خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد عادل - محمد صادق - أري بابل - محمد الشامي - أحمد مصطفى - مدحت فقوسة - أحمد مدبولي
خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب - بينسون شيلونجو