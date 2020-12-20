نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فناربخشه يخسر من غازي عنتاب في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر فريق فناربخشة أمام مضيفه غازي عنتاب 1 /3 مساء أمس السبت في المرحلة الثالثة عشر، في الدوري التركي.

وفي باقي مباريات المرحلة فاز طرابزون سبور على ضيفه تشايكور ريزا سبور 2 /1 ويني ملطية سبور على قاسم باشا 2 /صفر وهاتاي سبور على مضيفه جوزتبه 1 /صفر.

وتوقف رصيد فناربخشة عند 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جالطة سراي الوصيف وبفارق ثلاث نقاط خلف الانيا سبور المتصدر.

وجاءت أهداف غازي عنتاب بتوقيع اميديج فيتريه في الدقيقة العاشرة و الكساندرو ماكسيم من ضربة جزاء في الدقيقة 40 وكينان أوزير في الدقيقة 90 وتكفل ديميتريوس بيلكاس بالهدف الوحيد لفناربخشة في الدقيقة 24.