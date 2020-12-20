الرياضة

سان جيرمان يخسر نيمار وإيكاردي ضد ليل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني توماس توخيل، مدرب  باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة ليل المقرر لها، مساء اليوم الأحد، في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وشهدت اختيارات توخيل، غياب كل من: خوان بيرنات، وعبدو ديالو، وماورو إيكاردي، ونيمار دا سيلفا، ودانيلو بيريرا، وبابلو سارابيا.

وجاءت قائمة باريس للمباراة، كالآتي:

باكر، داجبا، دي ماريا، دراكسلر، فاديجا، فلورينزي، جايا، أندير هيريرا، كين، كيرير، كيمبيمبي، كورزاوا، لوتيليه، ريكو، ماركينيوس، مبابي، نافاس، باريديس، بيمبيلي، رافينيا، رويز، فيراتي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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