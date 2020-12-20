نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يهاجم أبوريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، النار على هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، عقب صدور قرار بتعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري.

واكد حسام حسن انه لا يصح تعيين احد اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق الذي رحل بقرار في سيادي بعدما حقق فشل ذريع في بطولة أمم أفريقيا 2019 ليتولى رئاسة اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلايه حالياً.

وتابع: "الإعلام يصدر لنا أن هذه الشخصية في الفيفا والكاف ولها بطولات وإنجازات، بينما نرى شخصية مغربية تتحكم في الكاف ويخدم بلده بكل الطرق".

وواصل هجومه:"نرفع أسهم شخص لم يخدم الكرة المصرية ورحل عن اتحاد الكرة بفشل ذريع ويعود ليحكم في الكواليس"، مشيرا إلى أنه لم يتدخل لحل أزمة منتخب الشباب في تونس.

وطالب في نهاية تصريحاته بضرورة الاستعانة بقامات الكرة المصرية مثل الدكتور طه إسماعيل و طاهر أبوزيد لتولي مسئولية ادارة الكرة المصرية.