نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرنر: الدوري الإنجليزي أصعب مما توقعت! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقول مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر، إنه يواجه صعوبات في التأقلم على قوة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتقاله في صفقة ضخمة من رازن بال شبورت لايبزيغ، لكن المهاجم الألماني يثق في وصوله إلى قمة مستواه قريباً.

وأحرز فيرنر (24 عاماً) 4 أهداف فقط في 13 مباراة منذ انتقاله في يونيو (حزيران) قادماً من لايبزيغ مقابل 50 مليون يورو (61.28 مليون دولار) وفقاً لتقارير صحافية.

وأبلغ فيرنر موقع تشيلسي: "قيمة الانتقال مهمة، هناك بعض الضغط دائماً عندما تأتي إلى ناد جديد، لكني أعتقد أنني يمكنني التعامل مع الأمر جيداً، إنه ليس شيئاً جديداً".

وتابع: "الضغط أكثر قليلاً من السنوات السابقة لكني أعتقد أن اللاعبين الجيدين هم الأفضل تحت الضغط وهذه هي خطتي، أن أبلي بلاء حسناً تحت الضغط".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي الممتاز مختلف قليلاً عن بطولتي السابقة، إنه أصعب مما اعتقدت، الاحتكاكات هنا أصعب من الدوري الألماني، هذا ما توقعته لكن ليس بهذه الطريقة".

وقال فيرنر، الذي لم يسجل أي هدف في مبارياته الثماني الأخيرة بجميع المسابقات، إن جدول المباريات المزدحم ساهم في معاناته.

وتابع: "البداية كانت جيدة جداً، لكن الآن بعد العديد من المباريات أواجه بعض الصعوبات، أعتقد أن الأمر يكون صعباً عندما تلعب كل 3 أيام.. ويوم السبت حين تواجه أندية بوسعها الحصول على راحة طيلة الأسبوع، هذا يجعل من الصعب أن تكون في أفضل حالة في كل مباراة لكن الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة ممتعة".

ويلتقي تشيلسي، الذي يحتل المركز الثامن، مع وست هام يونايتد غداً الإثنين.