موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الأحد 20 ديسمبر مباراة ريال مدريد وإيبار فى إطار الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الإسباني، وننشر القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الملكي وإيبار، في المباراة التي يطمع من خلالها الفريق الملكي من تحقيق فوز هام يتصدر به قمة الدوري الاسباني في ظل المنافسة الشرسة مع فريق أتلتيكو مدريد و ريال سوسييداد وفريق برشلونة.
موعد مباراة ريال مدريد وإيبار القادمة
يذكر أن موعد مباراة ريال مدريد إيبار هو اليوم الأحد 20 ديسمبر عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ومباراة ريال مدريد وإيبار فى الأسبوع 14 من منافسات الليجا، تقام على ملعب البلدي إبوروا.
القنوات الناقلة لمباراة مباراة ريال مدريد إيبار
مباراة ريال مدريد وإيبار منقولة بشكل حصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا حصرياً عبر قناة بين سبورت 3، ويعلق عليها المعلق سوار الذهب، كما أعلنت عدد من القنوات المجانية المفتوحة عن نقل المباراة ومنها:
- Varzish Sport HD من طاجيكستان على القمر Yahsat-1A 52.5° East التردد 11843 v 27500.
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