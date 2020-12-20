أخبار الرياضة.. إصابة ثلاثي الأهلي بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الزمالك.. ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح

أكد تقرير إسباني أن إدارة ريال مدريد فتحت خط مفاوضات مع ممثلي النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريقه، عن رحلة الفريق للنيجر، بسبب إصابته بفيروس كورونا. يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لعملية جراحية غدًا، الاثنين، بمعرفة الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم. أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق شامل بشأن ما حدث مع منتخب الشباب فى تونس وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير بين صفوف الفراعنة الصغار. توج هدف محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي، في مرمى الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020، بجائزة أفضل هدف في المسابقة.

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