أحمد حسن: رئيس لجنة الانضباط يدرس الاستقالة من اتحاد الكرة

فجر أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطنى السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استقالة أحد رؤساء اللجان في اتحاد الكرة.

وقال العميد أحمد حسن عبر برنامجه الإذاعي ملعب الصقر: هناك البعض داخل اتحاد كرة القدم بدأ يدرس الاستقالة بعد مازن مرزوق الذي رحل مؤخرا عن رئاسة لجنة المسابقات.

وتابع: المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط يدرس تقديم الاستقالة أيضا خلال الفترة المقبلة.

وأسندت للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مهام الإشراف على لجنة المسابقات بعد تقديم مازن مرزوق استقالته من رئاستها إلى محمد الشواربي عضو اللجنة.

يأتي ذلك استنادا إلى سابق خبرات الشواربي نظرا لتقلده منصب مدير إدارة المسابقات فى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.

وأعلن الفيفا عن تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد عوض.

دوت الخليج يسلط الضوء على ٦ قرارات تم اتخاذها من جانب اللجنة الثلاثية خلال الساعات الماضية..

استمرار جمال محمد علي في رئاسة بعثة الشباب

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد المقبل.

من جهته طمأن المهندس مجاهد أعضاء البعثة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني.

المطالبة بإعادة مباراة مصر وتونس

قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

في الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها.

تشكيل روابط الأندية فى يناير

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

وأضاف مجاهد أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.

توجيه الشكر إلى مازن مرزوق

ووجهت اللجنة الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل، في حين جاء القرار الثالث بتوجيه الدعوة لأندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

إعادة منتخب الشباب من تونس

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ اجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فتح تحقيق فى أزمة منتخب الشباب

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.