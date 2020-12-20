انتظم اليوم، محمد إبراهيم ومحمد مسعد ورجب بكار وأحمد محسن ومحمود نبيل، خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران الفريق بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بيراميدز.
ومنح هيثم شعبان المدير الفني للفريق، اللاعبين الخمسة، راحة إضافية، واستبعدهم من مران الأمس، قبل أن ينتظموا في مران اليوم، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد، الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادا لمواجهة بيراميدز.. انتظام خماسي سيراميكا كليوباترا في مران الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.