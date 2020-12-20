شاهد.. الحديدي يقود نجوم الجيل الذهبي لاكتشاف مواهب الكرة المصرية

أنهي نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية، تسجيل أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في الكرة المصرية. وقال حازم الحديدي مدير أعمال اللاعبين، إن البرنامج شارك فيه نجوم الجيل الذهبي وائل جمعة ومحمد بركات ومحمد شوقي وعصام الحضري. وأضاف أن البرنامج يعد الأشهر والأكبر في تاريخ الرياضة والذي يهدف لاكتشاف مواهب جديدة، تكون استمرارًا لنجوم بحجم جمعة وبركات وشوقي والحضري. وأوضح أن اللاعبين الفائزين سوف يتم منحهم فرصة السفر لإسبانيا بهدف إكسابهم تجارب جديدة في عالم كرة القدم، وستكون لهم رعاية خاصة من قبل الشركة المنتجة والمنفذة للبرنامج. وتابع أنه سيقوم بإعلان التفاصيل الكاملة للبرنامج بشكل مفصل خلال الساعات المقبلة خاصة أنه سيبدأ عرض أولي حلقات عرضه في 31 ديسمبر الجاري.

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