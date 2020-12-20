استعدادًا لمواجهة غزالة التشادي.. باتشيكو يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك

ركّز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بداية مران اليوم على زيادة التدريبات البدنية . يأتي هذا من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم. وأشرف كوستا المدرب العام وباتشيكو ، على المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

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