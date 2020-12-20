وزير الرياضة يهنئ منتخب الجودو بالفوز ببطولة أفريقيا بمدغشقر

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتحاد الجودو والمنتخب المصري للجودو بتحقيقه لقب النسخة الـ41 من بطولة إفريقيا للجودو، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والتي استضافتها مدغشقر في الفترة بين 17 و20 ديسمبر الجاري.
وأشاد وزير الرياضة بتصدر جاء المنتخب المصري لجدول الميداليات برصيد تسع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، مشيرًا إلي الأداء الرجولي من جانب المنتخب والتي عكس مدى تطور لعبة الجودو وتصدرها المعترك الأفريقي.
وأحرز الميداليات الذهبية الخمس للمنتخب المصري ، حاتم عبد الآخر(90كجم) ، عبد الرحمن محمد ( 81 كجم )، محمد محي الدين (73 كجم )، محمد عبد الموجود ( 66 كجم) ، و رمضان درويش (100 كجم) ، أما الفضيتان فحققها كل من محمد علي عبد العال (81 كجم) وأحمد علي (66 كجم) ، وفاز بالبرونزيتين علي حازم (90 كجم) وأحمد وحيد (فوق 100 كجم) .
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