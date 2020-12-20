فيتيسه آرنهيم يفوز على فينورد وينفرد بالمركز الثالث في الدوري الهولندي

انفرد فيتيسه آرنهيم بالمركز الثالث في الدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على فينورد روتردام اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

ورفع فيتيسه آرنهيم رصيده إلى 29 نقطة لينفرد بالمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام فينورد وجرونينجن كما واصل آرنهيم الضغط على أياكس المتصدر وآيندهوفن صاحب المركز الثاني واللذين يتساويان في رصيد 30 نقطة.

وسجل أسامة درفلو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 40 ليقود آرنهيم للفوز الأول له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.