نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد ويست بروميتش بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم فريق أستون فيلا ضيف ثقيل على نظيره ويست بروميتش ألبيون ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين يسعوا من خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتقام مباراة أستون فيلا ضد ويست بروميتش اليوم فى تمام التاسعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2.

وكان فريق أستون فيلا تعادل سلبيًا أمام بيرنلي الجولة الماضية بينما ويست بروميتش تعادل أمام مانشستر سيتي بنفس النتيجة.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز ال 11 برصيد 19 نقطة بينما ويست بروميتش فى المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.