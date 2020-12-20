نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة توتنهام الرسمية لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته امام منافسه ليستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: اورييه - داير - ألدرفايلد - ريجيلون.

خط الوسط: هويبيرج - سيسوكو - ندومبيلي - لوسيلسيو.

خط الهجوم: هاري كين - سون هيونج.