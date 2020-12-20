سنعود أقوى.. مدرب المقاصة يكشف كواليس البداية المتعثرة فى الدوري

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة ثقته الكاملة فى عودة فريقه من جديد إلى الطريق الصحيح بعد تلقي هزيمتين متتاليين فى الدورى.

وكان المقاصة خسر أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف وأمام إنبي بهدف دون رد فى مباراتى الجولة الأولى والثانية من منافسات الدوري.

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " إنه على ثقة كبيرة فى عودة المقاصة بقوة من جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أداء اللاعبين يتحسن من مباراة لأخرى.

وأضاف أن فريقه كان الأفضل فى مباراة إنبي ولم ينجح اللاعبون فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم أمام المرمي مشيرا إلى أن الفريق سيكون شكله مختلف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تولى تدريب المقاصة قبل أيام قليلة من انطلاق الدروى لم يمكن الجهاز الفنى من إقامة فترة إعداد قوية وبالتالى تأثر الفريق فى المباريات الأولى، مؤكدا أن الفريق سيظهر بوجه الحقيقي خلال الفترة المقبلة خاصة مع عودة بعض الغيابات المؤثرة واكتمال الصفوف.

وفى هذا السياق، أصبحت فرص أحمد مودى مدافع الفريق صعبة فى المشاركة مع المقاصة خلال المباراة المقبلة بسبب معاناته من شد عضلى قوى تعرض له خلال مباراة إنبي.

ويعد غياب مودى مؤثرا على المقاصة فى ظل الاعتماد عليه بشكل كبير فى التشكيل الأساسى للفريق نتيجة القدرات البدنية والفنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب.

وكان المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية عقد جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق.

وأكد "عبد الخالق" على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.