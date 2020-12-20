تشكيل ميلان لمواجهة ساسولو بالدوري الإيطالي

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره ساسولو اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب مابي، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان الرسمي لخوض المباراة كالتالي :

حراسة المرمي : دوناروما

الدفاع: كالبريا - كالولو - تيو هيرنانديز - رومانيولي

الوسط: كيسي - تونالي - ساليميكرز

الهجوم: دياز - تشالهان اوجلو - لياو

ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لإيقاف نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على ساسولو في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.

وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل أمام بارما 2 - 2، وأمام جنوى بنفس النتيجة.

ويفقد ميلان لخدمات نجمه السويدي إبراهيموفيتش في مباراة الليلة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.