الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يتقدم على ألافيس بهدف في الشوط الأول.. فيديو

جاء هدف سيلتا فيجو الوحيد برأسية مينديز في الدقيقة 19 من عمر المباراة.
فرض سيلتا فيجو سيطرته على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 67%، وسدد 7 تسديدات منهم تسديدة على المرمى جاءت هدف.
في المقابل لم يسدد ألافيس سوى تسديدتين طوال 45 دقيقة، من تسديدة بين القائمين والعارضة.
ويحتل سيلتا فيجو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 15 بـ 14 نقطة.
وتقام اليوم أيضا العديد من المواجهات في مسابقة الدوري الإسباني أبرزها مباراة ريال مدريد ضد إييار.
ريال مدريد ضد إيبار:
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره إيبار، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب البلدي إبوروا.
ويسعى ريال مدريد لتحقيق الثلاث نقاط، ليتقاسم صدارة الليجا مع جاره اللدود أتلتيكو الذي يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يتواجد إيبار في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.
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