العودة للطريق الصحيح.. إيهاب جلال يطالب لاعبي المقاصة بالفوز على الطلائع

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة فى معسكر مغلق غدا، الإثنين، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الطلائع من أجل الفوز بالمباراة والعودة سريعا إلى الطريق الصحيح بعد تلقى هزيمتين فى المباراة الأولى والثانية للفريق بمسابقة الدوري.

وحرص إيهاب جلال على عقد المزيد من الجلسات المعنوية مع لاعبيه وأكد ثقته فى قدراتهم رغم البداية غير الجيدة للفريق بمسابقة الدوري مطالبا بالفوز على الطلائع وحصد نقاط المباراة الثلاث.

وفى هذا السياق، أصبحت فرص أحمد مودى مدافع الفريق صعبة فى المشاركة مع المقاصة خلال المباراة المقبلة بسبب معاناته من شد عضلى قوى تعرض له خلال مباراة إنبي.

ويعد غياب مودى مؤثرا على المقاصة فى ظل الاعتماد عليه بشكل كبير فى التشكيل الأساسى للفريق نتيجة القدرات البدنية والفنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب.

وكان المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية عقد جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق.

وأكد "عبد الخالق" على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.