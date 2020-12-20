أسوان يواصل استعداداته لمواجهه المصرى .. صور

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى مرانه الصباحى الأخير قبل لقاء المصرى بالجولة الثالثة بالدورى المصرى الممتاز، غدًا الإثنين الساعة 7.30 مساء.

وكان قد غادر الفريق إلى برج العرب بمرافقة اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى والسيد خالد جمال عبد الناصر عضو مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى بقيادة سامى الشيشينى والجهاز الطبي والإدارى.

وتشهد قائمة الفريق عودة حارس المرمى عمر رضوان بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به فى مباراة إنبى فى الأسبوع الأول وتسببت فى غيابه عن مباراة طلائع الجيش فى الأسبوع الثانى.

ويواصل الثنائى عمرو ناصر مهاجم الفريق وإسلام سرى تدريباتهما العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد عبد الغفار ،كما يقترب من الشفاء اللاعب الغانى سولمون منساه ومن المنتظر انضمامه للتدريبات الجماعية للفريق عقب لقاء المصرى وبداية الاستعداد لملاقاة الجونة فى الأسبوع الرابع بملعب بتروسبورت .

وكان قد خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي أسوان، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ بالأمس استعدادا لملاقاة النادى المصرى بالجولة الثالثة للدورى الممتاز الإثنين 21 /12 ببرج العرب 7.30مساء للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي أسوان الرياضى علي نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت الأربعاء الماضي 16 / 12 / 2020 .

وأحرز هدف التقدم لأسوان اللاعب هيثم الفيل وتعادل لطلائع الجيش أحمد سمير قبل أن يضيف أحمد شبانه هدف الفوز لنادي أسوان لينتهي اللقاء بفوز أسوان بهدفين لهدف.

وارتفع رصيد أسوان بعد هذا الفوز على الطلائع إلى 6 نقاط فى المركز الاول وكان قد فاز على إنبي بهدف للاشيء في الجولة الأولى من الدورى الممتاز .