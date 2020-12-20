الدوري الإيطالي .. التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة تورينو وبولونيا |فيديو

تقدم تورينو عن طريق سيموني فيردي في الدقيقة 69، قبل أن ينجح بولونيا في إدراك التعادل عن طريق روبيرتو سوريانو في الدقيقة 78.
استحوذ تورينو على الكرة طوال المباراة بنسبة بلغت 53%، وسدد 14 تصويبة منهم 4 على المرمى، بينما سدد بولونيا 16 تسديدة منهم 6 على المرمى.
وبهذا التعادل رفع بولونيا رصيده إلى النقطة 14 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما وصل تورينو إلى النقطة السابعة في المركز الـ 19 وقبل الأخير.
وتقام اليوم أيضا العديد من المواجهات في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها ميلان مع ساسولو.
ميلان ضد ساسولو:
في سياق متصل يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره ساسولو اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب مابي.
ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لإيقاف نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على ساسولو في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.
وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل أمام بارما 2 - 2، وأمام جنوى بنفس النتيجة.
ويفقد ميلان لخدمات نجمه السويدي إبراهيموفيتش في مباراة الليلة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.
على الجانب الآخر يطمح ساسولو الذي يقدم نتائج جيدة هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسنيري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.
ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز السادس بـ 23 نقطة
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