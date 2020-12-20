الدوري الإيطالي .. التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة تورينو وبولونيا |فيديو

حسم التعادل بنتيجة 1 - 1 المواجهة بين فريقي تورينو وبولونيا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.

تقدم تورينو عن طريق سيموني فيردي في الدقيقة 69، قبل أن ينجح بولونيا في إدراك التعادل عن طريق روبيرتو سوريانو في الدقيقة 78.

استحوذ تورينو على الكرة طوال المباراة بنسبة بلغت 53%، وسدد 14 تصويبة منهم 4 على المرمى، بينما سدد بولونيا 16 تسديدة منهم 6 على المرمى.

وبهذا التعادل رفع بولونيا رصيده إلى النقطة 14 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما وصل تورينو إلى النقطة السابعة في المركز الـ 19 وقبل الأخير.