برايتون يتعادل مع شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق برايتون مع منافسه شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي قيمت على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء هدف فريق شيفيلد يونايتد عن طريق جايدن بوغلا في الدقيقة 63 من عمر اللقاء وتعادل لفريق برايتون داني ويلييك في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بينما جاء فريق شيفيلد في المركز العشرين برصيد نقطيتين.

بعد قليل، يستضيف فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، نظيره ليستر سيتي، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي. وتذاع مباراة توتنهام أمام منافسه ليستر سيتي اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي. وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: لوريس الدفاع: ألدفريلد - داير- أورييه - ريليجيون الوسط: سيسوكو - هوبيرج - لو سيلسو الهجوم: سون هيونج مين - كين - ندومبيلي بينما يدخل فريق ليستر المباراة بتشكيل كالتالي : حراسة المرمى: كاسبر شمايكل الدفاع: جيمس جاستن – ويزلي فوفانا – جوني إيفانز – تيموثي كاستاني الوسط: ويلفريد نديدي – يوري تيليمانس – مارك ألبرايتون – جيمس ماديسون – هارفي بارنز الهجوم: جيمي فاردي ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بعدما تنازل عن الصدارة لصالح ليفربول حامل اللقب. وخسر توتنهام أمام منافسه ليفربول بسيناريو درامي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" الجولة الماضية، وارتقى الريدز من خلالها صدارة جدول الترتيب. ويتطلع توتنهام لاستعادة توازنه سريعا، عبر مواجهته أمام ليستر سيتي، الذي خسر على ملعبه من إيفرتون 2-0، في الجولة الأخيرة. وقال مورينيو قبل مباراة فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي: "أحب كل شيء في كرة القدم، أحب الهجمات المنظمة وكثرة التمريرات والدفاع بطرق شتى". وتابع: "وسائل الإعلام تحب كلمة الاستحواذ والإحصاءات، دون الانتباه لبعض الاعتبارات المهمة المرتبطة بأدوار اللاعبين". وأضاف: "الإحصاءات هي في الكثير من الأحيان، شيء ثمين للغاية، لكن لا يتم التعامل معها بصورة مناسبة، ومن ثم فهي لا تقدم الكثير، ما تقدمه هو عدد الأهداف التي أحرزتها وعدد الفرص التي صنعها الفريق، يمكن أن تحقق نصف الاستحواذ وتحرز عددا أكبر من الأهداف".

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