روقا و عبدالعزيز ينتظمان في التدريبات الجماعية الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبا الفريق بعد أن خضعا لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم أمس. وانتظم الثنائي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

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