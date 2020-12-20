الاتحاد المصري لكمال الأجسام يوضح حقيقة عدم إدراج بطولة بيج رامي دوليا

كشف الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام عن حقيقة عدم إدراج بطولة مستر أولمبيا التي توج بها المصري بيج رامي في أجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح عادل فهيم خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، أن البعض فهم أن عدم إدراج البطولة في أجندة الاتحاد الدولي للعبة بأنه يضعفها ولكن على العكس تماما لأن بطولة أولمبيا تتبع جهة خاصة في أمريكا وهي أشهر بطولة احتراف في العالم.

وأكمل: إنجاز كبير حققة رامي السبيعي بتتويجه بلقب مستر أولمبيا ونكن له كل التقدير والاحترام ونحن فخورون بما حققه وليس المصريين فقط وإنما العرب والعالم أجمع.

وعن وجود مكافأة بعد تتويج رامي باللقب: رامي لاعب محترف وله ممولون خاصون به ولكن الاتحاد خلال الاحتفالية التي سيقيمها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سنطلب بصرف مكافأة له.

واختتم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام تصريحاته قائلا: نسعى لخلق جيل جديد مثل رامي السبيعي ليحقق بطولات دولية عالمية باسم مصر.