البطولة الأكبر.. وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخي لـ"بيج رامي"

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإنجاز التاريخي الذي حققه البطل المصري رامي السباعي الشهير بـ "بيج رامي" لحصوله على المركز الأول في بطولة "مستر أولمبيا" 2020، والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام مع عمالقة اللعبة حول العالم.

وقدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للبطل المصري بيج رامى على فوزه بلقب مستر أولمبيا في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، التي تشهد العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يقدم كل الدعم والمؤازرة لأبطال مصر الرياضيين.

وأثنى الوزير على عزيمة البطل "بيج رامي" وقدرته على الفوز، بعد تعافيه من إصابة كورونا، والاستعداد الأمثل للبطولة، ليضرب نموذجًا في الإصرار والتحدى والقدرة على الإنجاز.

وأوضح وزير الرياضة أنه سيتم التنسيق مع رئيس اتحاد كمال الأجسام لتكريم بيج رامى، في إطار الدعم والتشجيع لأبطال مصر المتميزين رياضيًا، وحثهم على مواصلة الإنجازات.