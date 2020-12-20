نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مونبلييه وستاد بريست في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت مواجهة مونبيليه ضد ستاد بريست في الدوري الفرنسي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاً منهما وذلك لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وأنهى مونبلييه الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جايتان لابورد في نهاية الشوط. ورد ستاد بريست بهدفين في الشوط الثاني سجلهما رومان فيليبوتو وبريندان شاردوني في الدقيقتين 58 و79 قبل أن يحرز أندي ديلور هدف التعادل لمونبلييه في الدقيقة 82 .

ورفع مونبلييه رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس مقابل 23 نقطة لستاد بريست الذي تقدم للمركز الحادي عشر.