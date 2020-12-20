نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز النجوم وسرس الليان وجمهورية شبين في دوري الناشئين بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في إطار إفتتاح مسابقة دوري الناشئين بالمنوفية لموايد 2004، حيث حقق فريق نجوم السادات الفوز خارج ملعبه على حساب نظيره فريق مركز شباب تلا بهدف دون مقابل.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد علي من ركلة جزاء في الدقيقة 32 للشوط الثاني.

وحقق سرس الليان الفوز على فريق السلام بهدفين مقابل هدف، عن طريق أحمد علام ويوسف عبد الحكم.

وتغلب جمهورية شبين على غزل شبين بثلاثية نظيفة، كما حقق ميت خاقان فوزا عريضا على فريق الشهداء بثمانية أهداف دون رد.

مباريات الإثنين في دوري 2001

- ميت خاقان مع غزل شبين

- ميت خلف مع كفر المصيلحة

- سرس الليان مع ج شبين

- شباب أشمون مع نادي أشمون

- ميت عافية مع بركة السبع مواليد 2006