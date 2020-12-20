“بيج رامي” يرفع اسم مصر عالميا و يحقق لقب مستر أولمبيا

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محمد سياف - ابو ظبي - بيج رامي يحقق المركز الأول
رامي السبيعي المعروف بـ “بيج رامي” يحقق اللقب العالمي و يفوز بالمركز الأول ببطولة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام و هو الفوز الذي هنأه عليه جميع محبيه و أصدقاءه بالوسط الرياضي خاصة و علي مستوي عموم المصريين من متابعيه عامة، كما يذكر أن بيج رامي كان قد فاز منذ ثلاثة أعوام بالمركز الثالث من نفس البطولة .
اصابة بيج رامي بكورونا
جدير بالذكر أن البطل بيج رامي كان قد أعلن اصابته أكتوبر الماضي بفيروس كورونا و هو ما قد أوشك علي عدم مشاركته بالبطولة العالمية، فيما أنه و بفضل عزيمته و مثابرته طيلة الفتره الماضيه قد صمد و تغلب علي اصابته و تمت دعوته في الـ 22 من أكتوبر الي البطولة العالمية ليحصد المركز الأول و يبث السعادة بالنصر في قلوب المصريين .
نبذة عن بيج رامي
نشأ رامي ابن الستة وثلاثون خريفا وسط أسرة تعمل بمجال بيع الأسماك بمحافظة كفر الشيخ و عمل بنفس مجال أسرته و برز اهتمامه بالرياضة منذ الصغر و تخرج من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، و تمحور تركيزه حول رياضة كمال الأجسام و سعي منذ الصغر الي حلم البطولة في تلك الرياضة، و كانت انطلاقته من دولة الكويت حيث سافر للعمل بمجال أسرته بدولة الكويت حيث بدأ حصد البطولات في 2012 محققا بطولة الكأس الذهبية، و منذ ذلك الحين توالت انجازاته العالمية من الكويت إلي بطولة نيويورك للمحترفين 2013 ثم بطولة مستر أولمبيا و التي اعتاد أن يحقق بها المراكز المختلفة الثامن في 2013 و السابع في 2014 و الخامس 2015 و الرابع 2016 و الثاني 2017 و السادس 2018 ليحقق أخيراً المركز الأول لعام 2020 و يعلن عن تصدره البطولة .
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