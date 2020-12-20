فن وهندسة.. انطلاق برنامج أحمد عفيفي عبر قناة الزمالك غدًا.. والغندور يرحل قريبًا

اتفق مسئولو قناة نادى الزمالك مع الإعلامي أحمد عفيفي على تقديم برنامج عبر قناة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يكون اسم البرنامج "فن وهندسة" وسيتم إذاعته فى العاشرة مساء، ومن المنتظر أن يكون غدا الإثنين، موعد انطلاق المباراة وظهور أحمد عفيفي مقدم للبرامج عبر قناة الزمالك.

ويتمتع أحمد عفيفي بحب كبير من قبل مشجعى نادى الزمالك فى ظل إجادته للتحليل وقراءة المشهد الرياضي بشكل جيد .

وفى السياق ذاته ، اقترب خالد الغندور من الرحيل عن قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتنهى تعاقد الغندور مع قناة الزمالك بنهاية الشهر الجارى .

وتوجد نية داخل الشركة المسئولة عن قناة الزمالك لإجراء عدد من التغييرات القوية على مستوى مقدمى البرامج بجانب انطلاق عدد من البرامج الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور لحين التحقيق فى المخالفات.

وجاء قرار وزارة الرياضة كالآتى: في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.