نجم ليفربول يرفض محاولات التجديد من أجل الانضمام إلى برشلونة

وذكرت صحيفة " ذا أثلتيك" الإنجليزي، أن جورجينو فينالدوم رفض جميع محاولات تجديد عقده مع ليفربول، من أجل الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول في يونيو 2021، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، دون الرجوع لإدارة الريدز.

قرر الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم فريق ليفربول الرحيل عن ملعب أنفيلد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كان فينالدوم قريبا من الانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي، إلا الصفقة توقفت بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة.