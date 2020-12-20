محمد هاني وخطيبته يخطفان قلوب الجمهور.. شاهد

نشر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد هاني، بصحبة خطيبته التي أطلت بإطلالة كاجوال خطفت قلوب المتابعين، وانهالت عليهما التعليقات، معلقًا على الصورة "المفضل".

وفي سياق آخر، تعرض محمد الدماطى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، إلى الإصابة بفيروس كورونا وذلك قبل ساعات من رئاسته لبعثة الأهلى المتجهة إلى النيجر لبدء مشوار الفريق فى منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الفور، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب استبعاد محمد الدماطى من رئاسة بعثة الأحمر المتجهة إلى النيجر عقب إصابته بكورونا، وتكليف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برئاسة البعثة.

وعانى الأهلي قبل السفر إلى النيجر لخوض المباراة الأولى له بدوري أبطال إفريقيا فى نسخته الجديدة خاصة بعد تأكد إصابة مجدى قفشة نجم الفريق بكورونا بجانب إصابة أيضا عمرو السولية لاعب الوسط بالفيروس أيضا بالإضافة إلى إصابة المدافع رامى ربيعة.

ويستمر غياب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى عن الأهلى فى رحلته إلى النيجر بسبب استمرار إيجابية تحليل كورونا لديه، وأصبحت حالة المدير الفنى موسيمانى مطمئنة بعض الشيء ولكن لا تزال العينة إيجابية مما أدى إلى تخلفه عن السفر مع الأهلي.

ومن المقرر أن يقود الأهلى فى مباراته الأولى بدوري أبطال إفريقيا كيفين جونسون المدرب العام والذى كان قاد الأهلى أيضا فى مباراته الماضية أمام غزل المحلة بالدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم الثلاثي؛ سعد سمير وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري لقائمة الفريق المتجه إلى النيجر اليوم، الأحد، بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وضمت بعثة الفريق الأحمر كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في الثانية ظهرًا متجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.