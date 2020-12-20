تابع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه كلا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، فعاليات نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية، المقامة على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.
ومن المقرر ان يشهد وزير الرياضة مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي للاولمبياد التي تنطلق خلال الفترة من ١٩ الي ٢٣ ديسمبر الجاري، بمشاركة ٦ محافظات حدودية، هي " جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الاحمر، واسوان".
يشار إلى أن الاولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب " خماسي قدم - كرة طائرة- كره طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة كاراتيه- شطرنج - العاب قوى - سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من ١١٠٠٠ مشارك ومشاركه وذلك خلال الفتره من ١٥ - ١١ الى ١٥-١٢-٢٠٢٠ حيث تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .
كما يشهد الاولمبياد تقديم عروض رياضيه من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالاضافه الى بعض المعارض الفنيه للمشغولات من ابناء ٦ محافظات حدودية، وكذلك مشاركة الاتحادات النوعية" الرياضه للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافه الرياضيه -الملاحه الرياضيه- الالعاب الالكترونيه" ببعض الانشطة الرياضية .
وعلى هامش متابعة الاولمبياد افتتح وزير الرياضة ومحافظي جنوب سيناء، ومرسى مطروح دورة تدريب فرق الجوالة بمراكز الشباب على الاغاثة اثناء الازمات المختلفة، والتي تنفذها الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع جمعيه الهلال الاحمر المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة ومحافظا جنوب سيناء ومرسى مطروح يتابعون فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.