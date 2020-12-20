الموسم المقبل.. تقارير: ريال مدريد فاوض محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني تفاوض مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه.

وذكرت صحيفة " ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنه بحسب مصدر مقرب من محمد صلاح، فإن مسئولي نادي ريال مدريد تفاوضوا مع وكلاء اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الانتقال لـ ريال مدريد تدور في رأس محمد صلاح ولكنه سيبقى في صفوف ليفربول لنهاية الموسم، ومن ثم تحديد مستقبله بعد ذلك.