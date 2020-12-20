ليستر يتقدم على توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي توتنهام هوتسبير وليستر سيتي، بتقدم ليستر بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم " بريميرليج".

تبادل الفريقان الاستحواذ على مجريات الشوط الأول، وأضاع هاري كين أخطر فرص المباراة حتى الآن بعدما تلقى عرضية رائعة من الكوري الجنوبي سون هيونج مين لكن رأسيته جاورت مرمى ليستر في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تحصل ليستر سيتي على ضربة جزاء بعد عركلة سيرجي أورييه لـ فاردي، ليسجلها الأخير بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم الثعالب بهدف نظيف.

وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: لوريس الدفاع: ألدفريلد - داير- أورييه - ريليجيون الوسط: سيسوكو - هوبيرج - لو سيلسو الهجوم: سون هيونج مين - كين - ندومبيلي

بينما يدخل فريق ليستر المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل الدفاع: جيمس جاستن – ويزلي فوفانا – جوني إيفانز – تيموثي كاستاني الوسط: ويلفريد نديدي – يوري تيليمانس – مارك ألبرايتون – جيمس ماديسون – هارفي بارنز الهجوم: جيمي فاردي

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بعدما تنازل عن الصدارة لصالح ليفربول حامل اللقب.

وخسر توتنهام أمام منافسه ليفربول بسيناريو درامي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" الجولة الماضية، وارتقى الريدز من خلالها صدارة جدول الترتيب.

ويتطلع توتنهام لاستعادة توازنه سريعا، عبر مواجهته أمام ليستر سيتي، الذي خسر على ملعبه من إيفرتون 2-0، في الجولة الأخيرة.

وقال مورينيو قبل مباراة فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي: "أحب كل شيء في كرة القدم، أحب الهجمات المنظمة وكثرة التمريرات والدفاع بطرق شتى".

وتابع: "وسائل الإعلام تحب كلمة الاستحواذ والإحصاءات، دون الانتباه لبعض الاعتبارات المهمة المرتبطة بأدوار اللاعبين".

وأضاف: "الإحصاءات هي في الكثير من الأحيان، شيء ثمين للغاية، لكن لا يتم التعامل معها بصورة مناسبة، ومن ثم فهي لا تقدم الكثير، ما تقدمه هو عدد الأهداف التي أحرزتها وعدد الفرص التي صنعها الفريق، يمكن أن تحقق نصف الاستحواذ وتحرز عددا أكبر من الأهداف".