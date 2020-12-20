الرياضة

عاملين غارب يتعادل مع ابو كساة في دوري القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد منافسة قوية وأداء مميز لاغلب فرق المجموعة بلقاء وحيد بين عاملين غارب وضيفه ابو كساة .


وشهدت المباراة الختامية للجولة تعادل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب مع ضيفه ابو كساة بنتيجة 2/2.


وتعادل ببا بنتيجة 1/1 أمام ضيفه مطرطارس ، وخسر اطسا مباراته أمام شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة بهدف نظيف .


وتعادل مركز شباب الفيوم ( الساحة ) مع ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال بنتيجة 1/1 .


وحقق سنورس مفاجأة بتحقيق فوزا بهدف نظيف على مضيفه رأس غارب في مباراة قوية .


وتعادل طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى أمام نظيره سينزو .


ترتيب المجموعة الرابعة 


1 - مطرطارس 7 نقاط
2 - ابو كساة 7 نقاط
3 - ابشواى 6 نقاط
4 - سينزو 5 نقاط
5 - اهناسيا 4 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
6 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
7 - سنورس 3 نقاط .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطتين
10 - طامية نقطتين
11 - عاملين غارب نقطتين .
12 - راس غارب صفر .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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