نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاملين غارب يتعادل مع ابو كساة في دوري القسم الثالث في المقال التالي
وشهدت المباراة الختامية للجولة تعادل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب مع ضيفه ابو كساة بنتيجة 2/2.
وتعادل ببا بنتيجة 1/1 أمام ضيفه مطرطارس ، وخسر اطسا مباراته أمام شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة بهدف نظيف .
وتعادل مركز شباب الفيوم ( الساحة ) مع ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال بنتيجة 1/1 .
وحقق سنورس مفاجأة بتحقيق فوزا بهدف نظيف على مضيفه رأس غارب في مباراة قوية .
وتعادل طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى أمام نظيره سينزو .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - مطرطارس 7 نقاط
2 - ابو كساة 7 نقاط
3 - ابشواى 6 نقاط
4 - سينزو 5 نقاط
5 - اهناسيا 4 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
6 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
7 - سنورس 3 نقاط .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطتين
10 - طامية نقطتين
11 - عاملين غارب نقطتين .
12 - راس غارب صفر .